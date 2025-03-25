Кремль опубликовал перечень подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кремль опубликовал перечень объектов, которые подпадают под мораторий на удары по энергосистеме, согласованный российской и американской сторонами.

В данный список были включены нефтеперерабатывающие предприятия, а также нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции.

Также запрет на нанесение ударов распространяется на вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру. Речь идет об электростанциях, подстанциях, трансформаторах и распределителях.

Кроме того, мораторий касается атомных электростанций и дамб гидроэлектростанций.

Прекращение огня по этим целям будет оставаться в силе на протяжении 30 суток. Мораторий начал действовать 18 марта 2025 года и предполагает возможность продления по взаимной договоренности.

При этом в случае нарушения данного соглашения одной из сторон другая оставляет за собой право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Ранее Кремль уже публиковал заявление по итогам встречи делегаций РФ и США, которая состоялась 24 марта в Эр-Рияде.

В документе отмечалось, что стороны согласились работать над реализацией договоренностей Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины. Делегаты от РФ и Штатов также подчеркнули, что приветствуют помощь третьих стран по поддержке реализации договоренностей в энергетической и морской сферах.

Кроме того, представители двух стран обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Также было решено, что Штаты будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Эти договоренности вступят в силу после снятия ряда санкционных и прочих ограничений.