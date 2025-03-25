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России нужны четкие и проверяемые гарантии с учетом послужного списка Киева. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

Министр напомнил, что Украина постоянно нарушала договоренности, когда речь заходила о перемирии, или соглашалась на него, потому что оказывалась в безвыходном положении на поле боя. Однако спустя время перемирие нарушалось, как это было на протяжении действия Минских договоренностей.

"Нам нужны будут четкие гарантии, и гарантии могут быть, учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона (президенту Украины Владимиру. – Прим. ред.) Зеленскому и его команде делать так, а не иначе", – подчеркнул глава ведомства.

Он обратил внимание, что только в Штатах осознают, что Вашингтон способен достичь положительных результатов в "прекращении киевских терактов" и ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре России.

Лавров также отметил, что европейские страны в настоящий момент испытывают проблемы, так как они как можно скорее "требуют не сдавать" и вооружать Украину и при этом считают, что страна должна вступить в НАТО или ЕС. Такое поведение противоречит позиции администрации американского президента Дональда Трампа. В свою очередь, Белый дом, отметил министр, озвучил информацию о предварительных переговорах параметров урегулирования украинского конфликта и сказал, что про вступление в НАТО "надо забыть".

Страны ЕС, мечтающие разместить миротворческие миссии на Украине, демонстрируют собственную политическую несостоятельность, подчеркнул дипломат. В частности, указал он, такое желание испытывают Лондон и Париж во главе с британским премьер-министром Киром Стармером и французским лидером Эммануэлем Макроном при поддержке стран Прибалтики и некоторых других государств. Они хотят разместить миссию по обеспечению безопасности Украины после прекращения боевых действий, уточнил министр.

"А то и две миссии разместить на Украине: одну как бы на границе с Евросоюзом и с НАТО, а вторую из стран Глобального Юга, упоминали Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, даже Китай упоминали", – добавил глава ведомства.

Кроме того, заявил Лавров, киевский режим давно потерпел бы поражение, если бы у него не было западной помощи. К тому же в предоставлении военной помощи Украине лидируют Великобритания и Франция.

Ранее СМИ писали, что Макрон изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вместо ввода европейских войск на Украину. Журналисты утверждают, что французский лидер возглавляет усилия по созданию коалиции заинтересованных стран НАТО и Евросоюза совместно со Стармером.

Также стало известно, что Великобритания не располагает достаточными ресурсами, чтобы предоставить Украине военную помощь в объеме, обещанном премьер-министром. По данным СМИ, Лондон пока не способен эффективно использовать свои ресурсы ни на воде, ни в воздухе.

