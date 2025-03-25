Песков: Москве и Вашингтону сообщили об итогах переговоров в Эр-Рияде

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Москве и Вашингтону доложили о результатах переговоров, которые прошли между российской и американской делегациями в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас стороны анализируют полученные итоги встречи. Однако Песков предупредил, что пока содержание переговоров России и США оглашаться не будет, так как контакты имели технический характер.

"Это переговоры с погружением в детали. <...> Еще раз повторяю, сейчас доклады, сделанные в столице, анализируются, и уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях", – отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что стороны продолжат в дальнейшем контактировать друг с другом. Однако, по его словам, пока никаких конкретных деталей по этому поводу нет. Кроме того, пресс-секретарь президента уточнил, что организация встречи между представителями США, России и Украины еще не обсуждалась.

Российско-американские переговоры в закрытом формате прошли 24 марта в Эр-Рияде. От России на встречу поехали глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Их лично выбрал Владимир Путин.

В ходе встречи стороны обсудили территориальные вопросы и возможные линии разграничения между Россией и Украиной, а также контроль США над АЭС на Украине, заявлял американский президент Дональд Трамп. В Кремле говорили, что на переговорах затрагивалась тема безопасности судоходства в Черном море.

