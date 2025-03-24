Песков: черноморская инициатива станет основной темой на переговорах РФ и США

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Черноморская инициатива станет основной темой на российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что в рамках инициативы в отношении России был большой спектр обязательств, которые не были выполнены другими участниками соглашения. В связи с этим этот вопрос был включен в обсуждение.

"Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос черноморской инициативы и всех связанных тем с возобновлением этой инициативы, это было предложение президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа, и президент (России Владимир. – Прим. ред.) Путин дал на это согласие", – уточнил Песков.

По его словам, результаты встречи России и США будут незамедлительно доложены Владимиру Путину. Кроме того, уточнил представитель Кремля, российские переговорщики в ходе встречи с американской стороной могут связаться с Москвой, однако в процессе разговора у них нет возможности передать информацию.

Переговоры между Россией и США стартовали 24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде Саудовской Аравии. На них российскую сторону представляют глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа, которых лично выбрал Путин. Кремль ожидает, что политики наилучшим образом представят свою страну.

Помимо прекращения боевых действий в акватории Черного моря, на переговорах, возможно, будет обсуждаться возобновление торговых перевозок. При этом следующим этапом переговоров между двумя странами должны стать обсуждение контроля за линиями соприкосновения и согласование механизма их заморозки.