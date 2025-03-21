Песков: Путин лично выбрал переговорщиков РФ для встречи с США в Эр-Рияде

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Владимир Путин самостоятельно выбрал сенатора Григория Карасина и советника главы ФСБ Сергея Беседу в качестве российских переговорщиков для встречи с США по Украине, которая пройдет в Эр-Рияде. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, Карасин и Беседа наилучшим образом представят российскую сторону на грядущих переговорах.

"Это опытнейшие переговорщики с богатым опытом подобной работы", – добавил Песков.

Двусторонние переговоры российско-американских групп состоятся в Саудовской Аравии 24 марта. По словам Пескова, в ходе встречи стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине и возобновление Черноморской инициативы.

При этом Москва рассчитывает, что консультации будут продуктивными, заявил ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, что американскую сторону будут представлять Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

В ходе встречи Штаты планируют организовать непрямые переговоры между представителями РФ и Украины для выяснения условий каждой стороны для полного прекращения огня, обратил внимание спецпосланник американского президента Кит Келлог.