Российская делегация направится на переговоры с США в Эр-Рияд 23 марта

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Российская делегация направится на переговоры с США в саудовский Эр-Рияд в воскресенье, 23 марта. Об этом РИА Новости заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

"Во вторник (25 марта 2025 года. – Прим. ред.) вернемся", – добавил сенатор.

Представители Москвы и Вашингтона встретятся в Саудовской Аравии 24 марта. Российскую делегацию возглавят Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.

США в ходе встречи планируют организовать непрямые переговоры между представителями РФ и Украины для выяснений условий каждой стороны для полного прекращения огня, рассказал спецпосланник американского президента Кит Келлог.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп указал, что урегулирование украинского конфликта "идет хорошо".