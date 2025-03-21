21 марта, 08:43Политика
Российская делегация направится на переговоры с США в Эр-Рияд 23 марта
Фото: depositphotos/denisismagilov
Российская делегация направится на переговоры с США в саудовский Эр-Рияд в воскресенье, 23 марта. Об этом РИА Новости заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Во вторник (25 марта 2025 года. – Прим. ред.) вернемся", – добавил сенатор.
Представители Москвы и Вашингтона встретятся в Саудовской Аравии 24 марта. Российскую делегацию возглавят Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.
США в ходе встречи планируют организовать непрямые переговоры между представителями РФ и Украины для выяснений условий каждой стороны для полного прекращения огня, рассказал спецпосланник американского президента Кит Келлог.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп указал, что урегулирование украинского конфликта "идет хорошо".
Антироссийские санкции станут одной из тем переговоров РФ и США в Саудовской Аравии