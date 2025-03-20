Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер рассказал коллеге о подробностях разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Путин поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога", – говорится в сообщении.

Кроме того, президенты России и Белоруссии затронули вопросы предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также они обсудили недавний визит Лукашенко в Россию и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕЭС), где Белоруссия председательствует в 2025 году.

В Кремле отметили, что принятые решения придадут важный импульс дальнейшему укреплению взаимовыгодных российско-белорусских отношений и углублению союзной интеграции.

Упомянутые переговоры президентов России и США состоялись 18 марта. В ходе разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Также во время диалога Путин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле 175 на 175. Обмен прошел 19 марта. Кроме того, Россия передала Украине "в качестве жеста доброй воли" 22 тяжелораненых военнослужащих.

Ожидается, что следующая встреча для проработки условий прекращения огня на территории Украины пройдет в Эр-Рияде Саудовской Аравии 24 марта. Российскую делегацию возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.