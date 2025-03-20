Песков: Ушаков провел телефонный разговор с Уолтцем 19 марта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником главы Белого дома по национальной безопасности Майком Уолтцем 19 марта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в рамках беседы политики затронули тему состава переговорщиков.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал ранее, что детали украинского урегулирования будут прорабатываться Вашингтоном и Москвой в воскресенье, 23 марта. Он отмечал, что американскую сторону будут представлять Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

При этом Песков заявлял, что переговоры РФ и США планируется провести в Саудовской Аравии в начале следующей недели. Как он указывал, Владимир Путин и президент Штатов Дональд Трамп обсуждали, кто мог бы представить страны на переговорах.

Кроме того, представитель Кремля не исключил встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии. Однако он обратил внимание на отсутствие конкретики по этому вопросу.

