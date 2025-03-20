Трамп назвал разговоры с Путиным и Зеленским "очень хорошими"

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп назвал телефонные разговоры с Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским "очень хорошими". Об этом сообщает портал Breitbart News.

Американский лидер заявил, что после проведенных переговоров уверен в заключении сделки, а кровопролитие, которое происходит в зоне боевых действий, удастся остановить.

Помимо этого, Трамп отметил, что он хочет добиться "сближения двух стран", а также уменьшить затраты Соединенных Штатов на помощь Украине.

"Я хочу, чтобы Европа платила столько же, сколько и мы, потому что они не делали этого при Байдене (предыдущем президенте США Джо Байдене. – Прим. ред.), и Байден никогда не просил об этом, потому что Байден был крайне некомпетентным президентом", – указал лидер США.

Переговоры Трампа и Путина состоялись 18 марта, во вторник. В ходе разговора российский лидер поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. После этого глава РФ дал военным соответствующую команду.

Также во время диалога Путин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле "175 на 175 человек". Обмен прошел 19 марта, в среду. Кроме того, Россия передала Украине "в качестве жеста доброй воли" 22 тяжелораненых военнослужащих.

После этого Трамп и Зеленский провели разговор, который был направлен на сближение позиций Москвы и Киева. Во время переговоров украинский глава подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.

По итогам разговора американский президент поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу подготовить подходящее описание обсуждаемых вопросов.

Следующая встреча для проработки условий прекращения огня на территории Украины пройдет в Джидде Саудовской Аравии 23 марта. В ней примут участие делегации России и США.