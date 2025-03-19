Трамп: разговор с Зеленским был направлен на сближение позиций России и Украины

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Разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским был направлен на сближение позиций Москвы и Киева. Об этом американский лидер рассказал на странице в соцсети Truth Social.

"Только что закончил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа", – написал политик.

Трамп уточнил, что дискуссия включала в себя обсуждение итогов его контакта с Владимиром Путиным с целью укрепить отношения между Россией и Украиной, учитывая их потребности и запросы.

Президент США добавил, что поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу подготовить подходящее описание обсуждаемых вопросов. Ожидается, что вскоре Госдеп опубликует соответствующее заявление.

Во время переговоров Путина и Трампа 18 марта российский лидер поддержал инициативу американского президента о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергообъектам на 30 дней. Путин дал военным соответствующую команду.

Вскоре после этого принявший соответствующее предложение Зеленский начал выдвигать условия. Например, по его словам, должен существовать список объектов, по которым нельзя наносить удары, так как "просто слов" Путина об отказе ударов по энергетике недостаточно.

