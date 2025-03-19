Зеленский начал выдвигать условия, приняв предложение Трампа о прекращении ударов

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Президент Украины Владимир Зеленский, приняв предложение американского коллеги Дональда Трампа о взаимном отказе с Россией от ударов по энергетической инфраструктуре, заявил, что должен существовать список объектов, по которым нельзя наносить удары. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом украинский лидер указал, что "просто слов" Владимира Путина об отказе ударов по энергетике недостаточно. При этом он отметил важность контроля по сохранению условий с Россией, который, по его мнению, должен осуществляться американской стороной.

"Если у нас будет такая договоренность, будет список объектов: гражданских объектов, энергообъектов, инфраструктурных объектов. Этот список мы обязательно подготовим и передадим партнерам", – заявил Зеленский.

По его словам, если Россия не будет наносить удары по согласованным объектам, то Украина в свою очередь будет делать то же самое.

Во время переговоров Путина и Трампа 18 марта российский лидер поддержал инициативу американского президента о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергообъектам на 30 дней. Путин дал военным соответствующую команду. При этом в контексте 30-дневного перемирия президент России обозначил ряд рисков.

После принятого Путиным решения утром 19 марта Украина атаковала объект на Кубани, в результате чего на территории произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с последующим возгоранием. В настоящий момент площадь пожара увеличилась до 3,75 тысячи квадратных метров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что Путин и Трамп договорились о временном прекращении ударов именно по объектам энергетики, а не всей инфраструктуре.