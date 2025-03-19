Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА

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В станице Кавказской Краснодарского края была отражена атака украинских беспилотников. В результате падения обломков дронов произошел пожар на нефтебазе, расположенной рядом со станицей, сообщает оперативный штаб региона в телеграм-канале.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена", – говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, из-за падения обломков был поврежден трубопровод между резервуарами. На месте сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения.

Пожару присвоен 4 ранг сложности, для ликвидации последствий привлечены 105 человек и 45 единиц техники, а также специальные и экстренные службы.

Ранее резервуар с бензином загорелся на территории нефтебазы в Туапсинском округе Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников 14 марта.

Площадь пожара сразу превысила тысячу "квадратов". Местные власти подчеркнули, что в результате произошедшего никто не пострадал.