19 марта, 05:30Происшествия
Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В станице Кавказской Краснодарского края была отражена атака украинских беспилотников. В результате падения обломков дронов произошел пожар на нефтебазе, расположенной рядом со станицей, сообщает оперативный штаб региона в телеграм-канале.
"По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена", – говорится в сообщении.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, из-за падения обломков был поврежден трубопровод между резервуарами. На месте сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения.
Пожару присвоен 4 ранг сложности, для ликвидации последствий привлечены 105 человек и 45 единиц техники, а также специальные и экстренные службы.
Ранее резервуар с бензином загорелся на территории нефтебазы в Туапсинском округе Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников 14 марта.
Площадь пожара сразу превысила тысячу "квадратов". Местные власти подчеркнули, что в результате произошедшего никто не пострадал.
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