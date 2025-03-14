Площадь пожара на нефтебазе в Туапсе превысила 1 тыс "квадратов"

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Площадь пожара на территории нефтебазы в Туапсе составляет более 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона уточнил, что резервуар с бензином загорелся после атаки ВСУ. На месте уже работают экстренные оперативные службы, огонь тушат 121 сотрудник МЧС и 39 единиц техники.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее возгорание произошло в техническом здании промпредприятия в Дзержинском районе Калужской области после ночной атаки беспилотников. В результате легкие ранения получил один из сотрудников ночной смены.

Еще одна атака БПЛА была зафиксирована в Ростовской области. На месте падения дрона в хуторе Калининский Шолоховского района произошел ландшафтный пожар, который позже удалось потушить.