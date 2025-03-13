Нежилые объекты повреждены при атаке БПЛА в Саратовской области

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Нежилые объекты оказались повреждены в Петровском районе Саратовской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.

"Работает система оповещения. Предварительно, пострадавших нет", – добавил губернатор.

В ночь на четверг, 13 марта, дежурные силы ПВО ликвидировали 77 БПЛА над российскими регионами. Военным удалось уничтожить 30 дронов в небе над Брянской областью и 25 беспилотников – над Калужской областью. По шесть дронов были сбиты в Курской и Воронежской областях, и еще по пять БПЛА уничтожены в Ростовской и Белгородской областях.

В результате атаки в Воронежской области был поврежден объект инфраструктуры. На месте происшествия начался пожар, который оперативные службы в скором времени потушили.