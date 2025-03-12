Пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области ликвидирован

Фото: 123RF/svglass

Пожарные потушили возгорание, которое началось на объекте инфраструктуры на юге Воронежской области после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"Пострадавших нет. Благодарю все оперативные службы за быстрое и эффективное реагирование", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гусев добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Вражеские беспилотники повредили один из объектов инфраструктуры в Воронежской области вечером 12 марта. В результате атаки там начался пожар. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

Кроме того, вечером 12 марта украинские беспилотники были уничтожены в Брянской, Ростовской, Калужской и Белгородской областях. Всего над указанными регионами было сбито 14 воздушных целей.