Средства ПВО уничтожили 14 беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников вечером 12 марта над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 20:00 по 22:30 по Москве были сбиты пять БПЛА над Брянской областью, пять – над Ростовской, три – над Калужской и еще один дрон – над Белгородской областью.

11 марта силы ПВО сбили минимум 337 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ. В частности, российским бойцам удалось ликвидировать 126 дронов над Курской областью и 38 – в небе над Брянской областью.

Кроме того, почти 100 БПЛА атаковали Москву и Подмосковье. В результате атаки пострадали жилые дома в Москве, также обломки сбитых БПЛА упали на жилые дома в Раменском и в Люберцах, в Видном, Серпухове и Домодедове.

Всего погибли 3 человека. По факту атаки дронов в СКР возбудили уголовное дело о теракте.