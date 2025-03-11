Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников, направлявшихся к Москве

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что силы ПВО сбили еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, утром 11 марта.

В результате падения обломков сбитого дрона была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице в Москве. На месте уже работают соответствующие службы, добавил мэр.

Согласно последним данным, средства ПВО уничтожили уже 60 украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Предварительно, в результате массовой атаки БПЛА пострадавших среди мирных жителей не выявили.

Ограничения на полеты продолжают действовать в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский – обе авиагавани в данный момент не принимают и не отправляют рейсы.