11 марта, 06:18Мэр Москвы
Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников, направлявшихся к Москве
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что силы ПВО сбили еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, утром 11 марта.
В результате падения обломков сбитого дрона была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице в Москве. На месте уже работают соответствующие службы, добавил мэр.
Согласно последним данным, средства ПВО уничтожили уже 60 украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Предварительно, в результате массовой атаки БПЛА пострадавших среди мирных жителей не выявили.
Ограничения на полеты продолжают действовать в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский – обе авиагавани в данный момент не принимают и не отправляют рейсы.