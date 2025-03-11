11 марта, 06:11Происшествия
ПВО отразила атаку беспилотников в Тульской области
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО отразили атаку беспилотников в Тульской области. Дроны ВСУ были подавлены в Суворовском районе, рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Разрушений и пострадавших нет. Ведется работа оперативных служб. Сохраняйте спокойствие. Ситуация находится под контролем", – сообщил глава области.
Еще одна массовая атака вражеских беспилотников была отражена этой ночью в Подмосковье. По последним данным, всего средствам ПВО удалось уничтожить 58 дронов, которые летели в сторону Москвы.
В связи с атакой БПЛА временные ограничения ввели на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Кроме того, аналогичные меры безопасности объявили в нижегородском аэропорту Стригино и ярославском аэропорту Туношна.
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