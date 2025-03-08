Пожар возник в доме в Ростовской области из-за падения украинского БПЛА

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Пожар возник в частном доме в селе Ряженое Ростовской области в результате падения украинского беспилотника. Об этом в телеграм-канале написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам Слюсаря, пожарные оперативно локализовали возгорание. На место ЧП выехала глава Матвеево-Курганского района Диана Алборова. Пострадавших нет, уточнил он.

Проживающая в доме семья и жители соседних домов отселены. В воскресенье, 9 марта, власти региона приступят к оценке ущерба, добавил Слюсарь.

Согласно данным пресс-службы главка МЧС РФ по Ростовской области, пожар произошел в частном доме и хозпостройке в 19:31 по московскому времени. Через час он был потушен. Для ликвидации огня задействовали шесть человек и столько же единиц техники.

Ранее ВСУ нанесли удар шестью реактивными беспилотниками по городу Стародуб Брянской области. В результате пострадала одна женщина. Также на территории одного из перерабатывающих предприятий загорелось производственное помещение, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.