Силы ПВО за ночь перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили один украинский беспилотник над территорией Воронежской области. Об этом Минобороны России сообщает в телеграм-канале.

Уточняется, что дрон был сбит в ночь на четверг, 6 марта.

Ранее, в ночь на 5 марта, российские военные уничтожили и перехватили восемь украинских БПЛА над четырьмя регионами России. Три дрона были уничтожены над территорией Белгородской области, еще три – над территорией Республики Крым, по одному дрону сбили над территориями Курской и Брянской областей.

В ночь на 3 марта средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над тремя российскими регионами.