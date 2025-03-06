06 марта, 07:35Происшествия
Силы ПВО за ночь перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства ПВО перехватили один украинский беспилотник над территорией Воронежской области. Об этом Минобороны России сообщает в телеграм-канале.
Уточняется, что дрон был сбит в ночь на четверг, 6 марта.
Ранее, в ночь на 5 марта, российские военные уничтожили и перехватили восемь украинских БПЛА над четырьмя регионами России. Три дрона были уничтожены над территорией Белгородской области, еще три – над территорией Республики Крым, по одному дрону сбили над территориями Курской и Брянской областей.
В ночь на 3 марта средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над тремя российскими регионами.