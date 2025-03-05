Восемь БПЛА сбиты за ночь над четырьмя регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 5 марта уничтожили и перехватили восемь украинских БПЛА над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, еще три – над территорией Республики Крым, по одному дрону сбили над территориями Курской и Брянской областей.

До этого, в ночь на 3 марта, средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, три дрона сбили над Липецкой областью, еще по два – над Ростовской и Белгородской областями.

