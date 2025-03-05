05 марта, 07:31Происшествия
Восемь БПЛА сбиты за ночь над четырьмя регионами России
Фото: министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 5 марта уничтожили и перехватили восемь украинских БПЛА над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны в телеграм-канале.
В оборонном ведомстве уточнили, что три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, еще три – над территорией Республики Крым, по одному дрону сбили над территориями Курской и Брянской областей.
До этого, в ночь на 3 марта, средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, три дрона сбили над Липецкой областью, еще по два – над Ростовской и Белгородской областями.
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