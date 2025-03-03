Силы ПВО уничтожили ночью семь беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 3 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Три дрона сбили над Липецкой областью, еще по два БПЛА – над Ростовской и Белгородской областями.

В Ростовской области вражеские беспилотники были уничтожены в Красносулинском районе. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле не выявили.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее заявил, что политики европейских стран должны нести ответственность за гибель российских мирных граждан от атак ВСУ. Он подчеркнул, что именно европейские чиновники принимают решения о поставках оружия Украине.