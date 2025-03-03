Средства ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Средства и силы ПВО прошедшей ночью отразили атаку беспилотников на территории Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Вражеские БПЛА были уничтожены в Красносулинском районе. Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Ранее в Белгородской области восемь населенных пунктов остались без света из-за атак ВСУ. Кроме того, противник сбросил с дрона взрывное устройство в селе Муром, что привело к повреждению частного дома и постройки.

Украинские войска атаковали 34 российских региона, которые находятся вне зоны СВО, с февраля 2022 года, сообщал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он указал, что для этого ВСУ применяют в том числе западное оружие.