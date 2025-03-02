В Белгородской области 8 населенных пунктов остались без света из-за атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгородской области восемь населенных пунктов остались без света из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

ВСУ атаковали три населенных пункта области, в числе которых оказалось село Тишанка Волоконовского района. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи, к которой были подключены также хутора Заяровка, Волчий-Первый, Григорьевка, Бочанка, Шаховка, Зеленый Клин и Верный, отметила глава субъекта.

"В Валуйском округе в селе Двулучное от удара FPV-дрона на территории частного домовладения повреждена крыша хозпостройки", – добавил Гладков.

По его информации, ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата взрывное устройство в селе Муром, что привело к повреждению частного дома и постройки.

По предварительным данным, пострадавших от атак нет, однако информация еще уточняется властями региона.

Накануне, 1 марта, российские силы ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА в небе над Белгородской областью. Вражеские цели были уничтожены дежурными средствами с 13 до 17 часов по московскому времени.

Кроме того, в ночь с 28 февраля ПВО ликвидировали 48 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего дронов было уничтожено над Тверской областью – 21 воздушная цель. Также 11 беспилотников сбили в Крыму, пять – в Брянской области, по три БПЛА – в Белгородской и Ростовской областях, по два – в Смоленской и Липецкой областях, а также еще один в Курской области.