Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вражеские цели были уничтожены дежурными средствами ПВО с 13 до 17 часов по московскому времени.

Ранее в Минобороны уточняли, что только в ночь с 28 февраля на 1 марта российские силы уничтожили и перехватили в общей сумме 48 украинских беспилотников. Больше всего дронов было уничтожено над Тверской областью – 21 воздушная цель.

Помимо этого, 11 беспилотников сбили в Крыму, пять – в Брянской области, по три БПЛА – в Белгородской и Ростовской областях, по два – в Смоленской и Липецкой областях, а также еще один в Курской области.

