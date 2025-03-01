ВС РФ отбили попытку Киева атаковать инфраструктуру "Турецкого потока"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать станцию, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку", в ночь на 28 февраля на фоне поездки украинского лидера Владимира Зеленского в США. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Российские военные сбили три украинских беспилотника на безопасном расстоянии, подчеркнули в ведомстве. Целью атаки стала инфраструктура компрессорной станции "Русская", которая расположена в Краснодарском крае.

При этом в настоящий момент станция продолжает обеспечивать штатную подачу газа по "Турецкому потоку", подчеркнули в Минобороны.

В прошлый раз ВСУ попытались атаковать российскую компрессорную станцию "Турецкого потока" 11 января. Тогда российские ПВО сбили 9 вражеских БПЛА, не допустив повреждений объекта и жертв среди персонала станции.

Тогда незначительные повреждения получили только здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская". Это произошло из-за падения осколков одного БПЛА, однако все последствия были оперативно устранены.

