Дроны ВСУ атаковали инфраструктуру "Турецкого потока"

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Девять украинских беспилотников атаковали компрессорную станцию "Русская", которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку", в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Целью атаки киевского режима было прекращение поставок газа в европейские страны, подчеркнули в оборонном ведомстве. Однако российские подразделения ПВО успешно сбили все дроны.

Причем пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. Только здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская" получили небольшие повреждения из-за падения осколков одного БПЛА, добавили в МО РФ.

Все последствия падения осколков были оперативно устранены дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром". Специалисты также восстановили оборудование. В данный момент, подчеркнули в ведомстве, компрессорная станция осуществляет подачу газа в "Турецкий поток" в штатном режиме.

1 января "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию страны более не осуществлялась.

В свою очередь, Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, геополитическая подоплека такого шага видна на поверхности, а главным бенефициаром стали США.

Тем не менее Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу, и это может произойти мгновенно, заявлял Владимир Путин. Он подчеркнул, что российская сторона всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

