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Владимир Путин сообщил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу и это может произойти мгновенно.

Президент напомнил, что Польша по своей воле закрыла маршрут, по которому поставлялся газ. Он уточнил, что данный газопровод никто не поражал, в отличие от "Северных потоков".

"Он работающий, достаточно только кнопку включить, и все, и пойдет через территорию Польши. Пожалуйста, включите завтра – мы будем поставлять", – сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что российская сторона всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

Кроме того, Путин рассказал, что Россия до сих пор сохраняет транзит в размере не менее 14 миллионов кубометров газа через Украину и оплачивает его. Президент указал, что он не прекращался даже в условиях СВО, вооруженных провокаций киевской стороны в Курской области и боев в Судже.

"Причем на пункте пропуска "Сохрановка" даже находились украинские специалисты, они там работали, их никто не обижал, никто не трогал, они спокойно там функционировали, все было нормально", – отметил глава государства.

Украина же, по его мнению, приостанавливая транзит российского газа в Европу, "клюет руку", которая ее кормит. Он считает, что без европейской помощи Киев не сможет существовать.

"Наказывают уже Европу, закрывая контракт на поставку нашего газа", – заявил российский лидер, добавив, что после такого решения со стороны киевского режима цены на газ в Европе неизбежно вырастут.

Он также уточнил, что заключить новый контракт за несколько дней до Нового года по транзиту российского газа через Украину уже не получится.

Путин добавил, что Россия готова поставлять газ через украинскую территорию по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях поданного "Нафтогазом Украины" иска в арбитраж о якобы неполной оплате "Газпромом" услуг по транзиту.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что страна планирует остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.

Между тем во время визита в Россию премьер Словакии Роберт Фицо указал, что его поездка стала реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев против любого транзита газа через Украину. Путин же подтвердил готовность России продолжить поставлять газ Западу, уточнил Фицо.

Словацкий премьер также обвинил Зеленского в умышленной блокировке газа. Он назвал абсурдом все требования украинского президента по этому вопросу.

