Фицо назвал свой визит в Россию реакцией на отказ Украины продолжать транзит газа

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что его визит в Россию стал реакцией на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев против любого транзита газа через Украину. Об этом политик написал в своих соцсетях.

По словам Фицо, он проводит независимую политику "на все четыре стороны" и заранее предупредил о своей поездке в Москву и ее целях представителей Евросоюза.

Владимир Путин, в свою очередь, подтвердил готовность российской стороны и дальше поставлять газ на Запад, отметил премьер.

"Российский президент Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять газ и дальше на Запад и в Словакию, что с учетом подхода украинского президента после 1 января 2025 года практически невозможно", – приводит РИА Новости слова Фицо.

Во время переговоров стороны также обсудили в целом ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта. Помимо этого, были затронуты отношения между РФ и Словакией.

Путин принял в Кремле Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве, вечером 22 декабря. Визит словацкого премьера был запланирован несколько дней назад.

Ранее Фицо обвинил Зеленского в умышленной блокировке транзита российского газа. Политик назвал абсурдом все требования украинского лидера, касающиеся данного вопроса. В частности, требование не платить поставщикам газа из России до конца вооруженного конфликта.

Премьер-министр Словакии пригрозил Зеленскому серьезным конфликтом, если тот не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы.