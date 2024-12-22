Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Фицо

Фото: телеграм-канал "ЗАРУБИН"

Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо, находящегося с рабочим визитом в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, визит словацкого премьера был запланирован несколько дней назад. Как уточнил Песков, Путин и Фицо могут обсуждать международные повестки и транзит российского газа.

Ранее Фицо назвал личным долгом посетить Москву 9 мая 2025 года и присутствовать на параде на Красной площади по случаю 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В Словакии знают о роли СССР в победе на фашизмом, подчеркнул политик. Он обратил внимание, что обязан приехать в Москву, ведь это будет 80-летие освобождения Чехословакии.

Между тем Фицо договорился с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить Москву по случаю 80-летия победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне.

Он отметил важность уважения государств, которые внесли вклад в освобождение от фашизма. До этого политик подчеркнул, что считает это своим личным долгом.

