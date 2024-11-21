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21 ноября, 17:52

Политика

Фицо и Вучич договорились вместе посетить Москву

Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорился с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить Москву по случаю 80-летия победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне. Об этом словацкий политик сказал в ходе пресс-конференции.

"В мае вместе поедем в Москву", – цитирует его РИА Новости.

Он отметил важность уважения государств, которые внесли вклад в освобождение от фашизма.

Ранее Фицо уже рассказывал о своих планах посетить столицу России для участия в праздновании 80-летия Победы. Тогда он заявил, что не позволит забыть, откуда пришла свобода.

Также политик подчеркнул, что считает это своим личным долгом.

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