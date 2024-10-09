Вице-премьер Сербии Вулин заявил, что главе страны Вучичу угрожает опасность

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Президенту Сербии Александру Вучичу грозит опасность, что подтвердили российские спецслужбы, заявил вице-премьер государства Александр Вулин в интервью журналу "Национальная оборона".

"Хорошо известно, что наш президент Александр Вучич является препятствием для многих влиятельных западных кругов. Для них, в принципе, очень большая проблема, что у нас есть возможность вести самостоятельную политику", – заявил премьер.

По словам политика, они хотели бы, чтобы Сербия стала просто какой-то территорией в рамках Европейского союза. Вместе с тем Вулин подчеркнул, что сербские службы безопасности достаточно сильны и профессиональны, чтобы справиться с угрозами.

Кроме того, он обратил внимание, что покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также убийство лидера Ирана Эбрахима Раиси – не случайность.

Вулин подчеркнул, что Сербия также получила информацию о подготовке покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Все эти политики считали, что нужно прийти к мирным переговорам по Украине. И вот на этом фоне у нас прошли беспорядки в Белграде, предпринята попытка насильственных перемен", – резюмировал вице-премьер Сербии.

Ранее Вулин уже заявлял, что Запад готовит для Вучича ту же судьбу, что устроил бывшему главе государства Слободану Милошевичу, который был свергнут и умер в заключении в Гааге 5 октября 2000 года.

Кроме того, он подчеркивал, что власти Сербии не станут вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны Евросоюза. Более того, по словам политика, Сербия сделала предложение Москве увеличить объем поставляемого из РФ газа.