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Запад готовит для президента Сербии Александра Вучича ту же судьбу, что устроил бывшему главе государства Слободану Милошевичу, заявил вице-премьер страны Александр Вулин в интервью РИА Новости.

Милошевич был свергнут и умер в заключении в Гааге 5 октября 2000 года, напомнил Вулин.

Он отметил, что нынешние протесты в Сербии, связанные с планами по добыче минерала ядарита, содержащего литий, как раз являются платформой для начала цветной революции, которая впоследствии приведет к свержению власти.

"Как мы знаем, свержение означает не только смену власти, но и физическую ликвидацию носителя власти", – подчеркнул Вулин.

Ранее Вучич официально обвинил Запад в подготовке к военному конфликту с Россией. Но сейчас, уточнил он, западные страны еще не готовы к прямому конфликту. Он исключил вероятность победы западных стран над РФ в том виде, в котором они этого хотят. Как утверждает Вучич, это возможно только в том случае, если с Владимиром Путиным "что-нибудь произойдет".

Слова сербского лидера подтвердил позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что НАТО продолжает окружение России своей инфраструктурой.

