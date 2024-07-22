Песков: НАТО продолжает окружать РФ своей инфраструктурой

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пеков прокомментировал слова лидера Сербии Александра Вучича о том, что Запад готовится к прямому вооруженному конфликту с Россией. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"НАТО продолжает окружение России своей инфраструктурой", – уточнил Песков, говоря о предположении Вучича о военном конфликте между РФ и западными странами.

Ранее Вучич заявил, что Запад подготавливается к столкновению с РФ намного быстрее, чем думают многие. Но сейчас, уточнил он, западные страны еще не готовы к прямому конфликту. Он исключил вероятность победы над Россией так, как этого хочет Запад. Вучич также напомнил, что ранее некоторые скандинавские и прочие государства предлагали разделить российскую территорию и ее ресурсы.

В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок назвала Россию большой угрозой для европейской безопасности. По ее мнению, на Западе якобы хотели иных отношений с РФ, но не вышло.