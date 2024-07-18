Песков заявил, что Россия не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе

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Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для одной страны в составе Евросоюза, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На Украине (Россия. – Прим. ред.) защищает свои интересы в условиях, когда страны Европейского союза исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России", – подчеркнул он.

Вместе с тем представитель Кремля обратил внимание, что планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз демонстрируют настрой Европы на милитаризацию и конфронтацию.

Власти России полагают, что работа в рамках этого оборонного союза будет пересекаться с взаимодействием европейских государств в рамках НАТО, отметил Песков.

При этом, по его словам, перспективы перехода ЕС в подобный статус вынуждают российскую сторону соответствующим образом конфигурировать собственные внешнеполитические подходы.

"Это реалии, в которых нам приходится жить", – заявил пресс-секретарь президента.

Ранее представитель Кремля назвал плохими перспективы отношений России и Евросоюза при новом руководстве. Он пояснил, что премьер Эстонии Кая Каллас, которую утвердили на пост главы европейской дипломатии, не проявляла дипломатических наклонностей и хорошо известна своими абсолютно непримиримыми и иногда даже русофобскими заявлениями, а фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений с Москвой.

