ЕК утвердила новый транш бюджетной помощи Киеву в 4,2 млрд евро

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Еврокомиссия утвердила новый транш бюджетной помощи Киеву в размере 4,2 миллиарда евро. Деньги выделят в рамках Фонда для Украины, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

В июне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза одобрили перечисление 2,4 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов в "Европейский фонд мира" для военной помощи Украине.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче Украине нового пакета помощи на сумму 225 миллионов долларов. В него входят снаряды для систем ПВО NASAMS, батарея для зенитного ракетного комплекса Patriot, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и иные виды военной техники.