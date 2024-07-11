Более 20 стран подписали в США документ для ускорения военной помощи Украине

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Документ об ускорении и координации коллективных усилий по военной поддержке Украины на полях саммита НАТО подписали более 20 стран. Об этом со ссылкой на договор сообщает РИА Новости.

Договор подписали США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания, а также главы Евросовета, Еврокомиссии и украинский лидер Владимир Зеленский.

Согласно документу, стороны обязуются оказать поддержку, чтобы удовлетворить срочные потребности Киева в области обороны и безопасности, а также модернизации ВС и подготовке военных. Стороны также хотят помочь Украине в будущем поддерживать высокий уровень возможностей для обороны и сдерживания, для чего планируется провести совещание на уровне глав Минобороны стран.

В документе отмечается, что если на Украину в будущем нападут, то стороны проведут встречу на высшем уровне, чтобы определить дальнейшие шаги по ее поддержке.

Ранее страны НАТО решили учредить миссию для координации военной помощи Украине по обучению военных. Ее возглавит генерал Альянса, уточнил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг. По его словам, миссия будет размещена в ФРГ, в ней будут участвовать около 700 человек. Оказание военной помощи Киеву и ее координация не делают Североатлантический альянс частью конфликта, а лишь дают Украине "осуществлять право на самооборону", считает генсек.

