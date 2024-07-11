Столтенберг: страны НАТО приняли решение о миссии по координации военной помощи Киеву

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Страны НАТО приняли решение об учреждении миссии для координации военной помощи Украине по обучению военных. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

"Мы договорились о запуске миссии по оказанию помощи и обучению, которая возьмет на себя координацию оказания международной помощи Украине", – рассказал он по итогам заседания саммита Альянса.

Столтенберг поделился, что данную миссию генерал НАТО. Миссия будет размещена в Германии, в ней будут задействованы около 700 человек.

По мнению генсека НАТО, оказание военной помощи Украине и ее координация не делают НАТО частью конфликта, а лишь позволяет Киеву "осуществлять право на самооборону".

Ранее Столтенберг назвал победу РФ на Украине самым большим риском для НАТО. По его мнению, победа РФ усилит "авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае", которые поддерживают Россию и "хотят поражения НАТО".