Белый дом: Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите

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Украина не получит приглашения в НАТО в рамках следящего саммита Альянса, заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.

"Я думаю, что это было протелеграфировано очень ясно. В том, что касается конкретных результатов для Украины, которые будут представлены на саммите, то речь идет о том, чтобы предоставить ей институциональный мост к членству в НАТО", – приводит его высказывание РИА Новости.

По словам Карпентера, смысл этой инициативы заключается в том, чтобы Украина смогла подготовиться к функционированию в составе НАТО к тому моменту, когда все 32 члена Североатлантического альянса будут готовы пригласить ее в организацию.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп выступил с критикой по поводу слов нынешнего главы Белого дома Джо Байдена о будущем Украины в составе Альянса. Кроме того, бывший американский лидер назвал справедливыми опасения России по поводу возможного размещения сил НАТО около границы государства.

