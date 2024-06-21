Трамп раскритиковал слова Байдена о будущем Украины в НАТО

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Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике слова действующего главы Белого дома Джо Байдена о будущем Украины в составе Североатлантического альянса. Таким мнением Трамп поделился на YouTube-канале All-In Podcast.

"Он говорит противоположное тому, что, как мне кажется, нужно говорить", – отметил экс-президент США.

Трамп также назвал справедливыми обеспокоенности Москвы по поводу возможного размещения сил НАТО около границы РФ. Он заявил, что если вновь станет президентом США, то не станет отправлять американских военных на Украину. Вместе с тем он сообщил, что понимает, почему Франция высказывает иную позицию.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Украина никогда не войдет в состав НАТО. Так он прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что одним из условий вступления Украины в военный блок является победа в конфликте с Россией.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что "ползущее" на восток НАТО не добавило безопасности странам Восточной Европы. По его мнению, расширение Североатлантического альянса скорее привело к противоположному эффекту.