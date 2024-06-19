В Белом доме заявили, что передаваемые Киеву истребители F-16 разместят на Украине

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Истребители F-16, передаваемые США Киеву, будут размещены на территории Украины. Об этом рассказал помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В двустороннем соглашении по безопасности, которое президент (США Джо Байден. – Прим. ред.) и президент (Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский подписали, подчеркивается этот момент", – цитирует его местная телекомпания PBS.

Салливан добавил, что Вашингтон хочет помочь Киеву получить эти средства.

Ранее Зеленский указывал, что Соединенные Штаты поставят Украине не только ЗРК Patriot, но и "эскадрильи истребителей", включая F-16. Некоторые самолеты, по словам главы авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергея Голубцова, разместят на авиабазах за границей.

В последнем случае, если истребители будут устраивать от туда атаки на РФ, то техника и их место дислокации станут законной целью, предупреждал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

