Байден: Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат поставлять ей оружие

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Американский президент не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения СВО, однако Штаты намерены продолжить поставлять ей оружие. Об этом лидер США заявил в интервью изданию Time.

По его словам, мир выглядит так, "чтобы Россия никогда не оккупировала Украину". Однако это, продолжил Байден, не означает членство в НАТО.

"Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем", – добавил президент США.

В конце мая Байден разрешил украинским властям использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории России и угрожающими району Харькова.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что масштабы применения оружия США по российской территории для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не расширялись. Никаких изменений в руководстве нет, подчеркнул он.

