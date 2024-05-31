Байден разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу по целям в России

Фото: depositphotos/teamtime

Президент США Джо Байден разрешил властям Киева использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова. Об этом представитель Госдепа США заявил РИА Новости.

"Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова с тем, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее", – сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что политика США относительно запрета на применение ракет ATACMS, а также других средств дальнего поражения на территории России, не изменилась.

Ранее газета Politico сообщала, что Байден втайне разрешил киевским властям наносить удары американским вооружением вглубь российской территории. Там также уточнялось, что американский президент ослабил ограничения, но лишь касательно соседних с Харьковской областью районов России.

До этого снятие ограничений на использование западного оружия по легитимным целям на территории России поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

