Politico: власти США обсуждают возможность разрешить ВСУ наносить удары вглубь России

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Администрация США продолжает продолжают обсуждать возможность снятия ограничения на применение Украиной американских вооружений для атак российской территории. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

По данным источников, эта тема сейчас "находится на рассмотрении". Издание считает, что госсекретарь США Энтони Блинкен и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби "открыли дверь для возможности разрешить Украине использовать предоставленное Америкой оружие для нанесения ударов по территории России".

Так, отвечая на вопросы журналистов, Блинкен заявил, что западные страны адаптируют стратегию поддержки Украины к реалиям изменения ситуации на фронте. Кирби же, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не менял позицию относительно вопроса о нанесении ударов американским оружием по территории РФ, но добавил, что формат оказания военной помощи Киеву со стороны США "менялся по мере появления изменений на поле боя".

По мнению источников газеты, заявления Блинкена и Кирби соответствуют общей тенденции американской поддержки Украины во время конфликта – первоначальной осторожности, за которой следует изменение в подходе оказания помощи. При этом источники подчеркивают, что окончательного решения по данному вопросу не принято.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование западного оружия по легитимным целям на территории России. Он заявил, что Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН и международным правом, и в том числе может атаковать легитимные военные цели на территории РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Столтенберга и заявил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине и находится в прямой конфронтации с РФ. По его словам, НАТО заигрывается в своей военной риторике и впадает в военный экстаз. Песков добавил, что российские военные, несмотря ни на что, продолжают спецоперацию.

