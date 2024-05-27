Песков заявил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине

Фото: depositphotos/Ale_Mi

НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине и находится в прямой конфронтации с РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "РЕН-ТВ".

Так он прокомментировал заявления генсека Альянса Йенса Столтенберга, связанные с обсуждением возможных прав Украины на нанесение ударов по военным объектам на территории РФ с помощью западного вооружения.

"Это не может быть его личным мнением, он официальное лицо. Так это и воспринимаем", – заявил официальный представитель Кремля.

При этом, по его словам, Североатлантический альянс лишь обостряет ситуацию. Песков считает, что НАТО заигрывается в своей военной риторике и впадает в военный экстаз. Однако, как утверждает пресс-секретарь президента РФ, это та реальность, с которой нужно жить дальше.

Кроме того, Песков указал на противоречивость призывов Столтенберга разрешить украинским военным наносить удары по территории России и при этом не допустить участия Альянса в конфликте.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что российские военные, несмотря ни на что, продолжают спецоперацию.

Ранее Столтенберг поддержал снятие ограничений на использование западного оружия по легитимным целям на территории России. По его словам, некоторые союзники сняли такие ограничения, позволив украинцам лучше защищаться, поэтому пришло время снять и другие ограничения. Он уверен, что Украина имеет право защищаться в соответствии с Уставом ООН, международным правом, в том числе атаковать легитимные военные цели на территории РФ.

