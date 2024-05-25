Захарова: приглашенные на якобы мирный саммит должны знать о призыве Столтенберга

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Приглашенным на конференцию в Швейцарии следует знать о призыве генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары Украины по России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это полезно знать всем, кого зовут на якобы мирную конференцию в Швейцарии.

Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что швейцарская конференция по Украине представляет собой лишь имитацию переговорного процесса и не повлечет реальных перемен в нынешней ситуации.

Он назвал данную конференцию бесперспективным проектом. По словам Нарышкина, США принуждают большое количество стран принять в нем участие.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ сократил свою "формулу мира" до трех пунктов из десяти перед саммитом в Швейцарии. Политик сконцентрировал внимание на радиационной, ядерной и продовольственной безопасности, а также на вопросах освобождения пленных и депортированных лиц.

