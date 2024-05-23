РИА Новости: Украина представит урезанную "формулу мира" на саммите в Швейцарии

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ урезал свою "формулу мира" до трех пунктов из десяти перед саммитом в Швейцарии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Журналисты обратили внимание на то, что Зеленский делает акцент только на радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности и освобождении пленных и депортированных лиц. Остальные пункты были отложены на "потом".

Предполагается, что это может быть связано с позицией лидеров стран Глобального юга, которые могут в принципе проигнорировать предстоящий саммит, на котором, как ожидалось, будут обсуждаться только идеи Киева.

Помимо этого, вносить свои предложения на мероприятии смогут все его участники. Обозреватели отметили, что в связи с этим итоги саммита могут оказаться не теми, на которые рассчитывает Киев.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту. По его словам, РФ следит за происходящим вокруг саммита по Украине в Швейцарии. Однако Россия, объяснил президент, не будет обсуждать никакие формулы на конференции, о которых она не знает.

Позже Зеленский призвал к дипломатическому решению конфликта с Россией, которое позволит избежать прямого диалога с РФ. Он заявил, что ищет выход, который сплотит народы на позициях Украины для окончательного мирного урегулирования.