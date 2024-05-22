Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала список из 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать. Полный список с именами пленных журналистка разместила в своем телеграм-канале.

Ранее Симоньян заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский выбрал лишь 38 представителей бригады "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ), а остальные украинские солдаты ему якобы не нужны.

До этого глава МИД Сергей Лавров указывал, что Москва готова к тому, что западные страны хотят решить украинский конфликт на поле боя. При этом он уточнил, что планируемая конференция, которая пройдет в июне в Швейцарии, но на которую не пригласили РФ, приведет лишь к составлению ультиматума РФ.

