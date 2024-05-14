Более 60 членов "Кракена" попали в плен под Харьковом

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Свыше 60 человек из неонацистского формирования "Кракен" попали в плен в Харьковской области. Об этом в эфире Первого канала заявил глава региональной администрации Виталий Ганчев.

Он рассказал, что пленные уже дают показания. По словам главы региональной администрации, они оказались не такими "бравыми воинами", как это обычно происходило с автоматом в руках.

Ранее СМИ писали, что ситуация для Украины становится хуже из-за активного наступления ВС России на нескольких направлениях в зоне спецоперации. По информации журналистов, российская армия наступает по всей линии фронта. В Киеве для описания происходящего в зоне боевых действий начали использовать нетипичные для украинских властей фразы – "продолжаются оборонительные бои" и "значительное ухудшение".