ВС РФ освободили село Бугроватка Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка войск "Север" ВС России в результате активных действий освободила село Бугроватка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как указали в оборонном ведомстве, группировка смогла продвинуться в глубину обороны противника. Также российская армия нанесла поражения живой силе и технике 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселок, Волчанск и Липцы Харьковской области.

В районе села Старица отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны, добавили в министерстве.

Ранее группировка "Север" освободила населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. В районах сел Дегтярного, Волчанск и Казачья Лопань российские военные смогли поразить живую силу и технику ВСУ.